Обнинск, Калужская область, , 17:19 — REGNUM Научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина из Обнинска включено в реестр социально ответственных работодателей за достижения в развитии кадрового потенциала в рамках одноимённого конкурса министерство труда Калужской области, сообщает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина из Обнинска включено в реестр социально ответственных работодателей за достижения в развитии кадрового потенциала. Technologiya.ru

Уровень организации системы развития кадрового потенциала определялся по 20 критериям — от создания условий для карьерного роста и возможности получения дополнительного образования, до организации медицинского обеспечения и питания сотрудников. Предприятие в полном объеме выполняет перед работниками все обязательства, гарантированные в рамках Трудового кодекса, а также обеспечивает реализацию социальной программы, включающей добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, льготную стоимость занятий в физкультурно-оздоровительном комплексе, путевок в детский оздоровительный лагерь и на базу отдыха. На «Технологии» действует программа развития управленческого резерва, сотрудники имеют возможность повышать квалификацию, осуществлять профессиональную переподготовку. Молодые специалисты участвуют в ипотечной программе и получают выплаты за научную деятельность.

В 2020 году в реестр социально ответственных работодателей области помимо обнинской «Технологии» также вошли 19 трудовых коллектива: областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского, средняя общеобразовательная школа № 1 в посёлке Воротынск, ООО «Жилье» и ООО «Хемофарм», АО «Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго», АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», АО «Кировская керамика» и другие. За сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации в данный реестр включены ПАО «Калужский двигатель», АОР «НП «Жуковмежрайгаз» и МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа № 1».

Читайте ранее в этом сюжете: Обнинская «Технология» вошла в число российских лидеров импортозамещения