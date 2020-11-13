Москва, , 02:07 — REGNUM «Сбербанк» решил сыграть в «Монополию» на реальных активах. Фантасмагория, однако именно такое впечатление складывается, когда начинаешь улавливать смысл сбербанковского «превращения в экосистему». Ведь мы все за экологию, не так ли. В чем смысл происходящей трансформации, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Даже президент России Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений указал на необходимость даже для «Сбера» соблюдать требования, предъявляемые именно к банковскому учреждению. Но руководитель «Сбера» Герман Греф не спешит расставаться с мечтой сделать свое учреждение настоящей экосистемой, в которой есть все, что может пригодится для «экологической устойчивости».

Например, парочка крупных СМИ, которые теперь не застрахованы от превращения в «экосистемный» инормпридаток. Или все-таки картина экологической метаморфозы «Сбербанка» не столь мрачна? Читайте статью Галины Смирновой «Что не позволено Юпитеру, позволено быку: Сбер покушается на СМИ».