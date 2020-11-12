Москва, , 16:00 — REGNUM Если в России рынок ипотеки продолжит расти прежними темпами, то он перегреется, и за этим последует неминуемый спад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что возможен провал спроса на ипотеку, и ее призыв не удешевлять стоимость строительства.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Государственное стимулирование через льготную ставку и снижение ключевой ставки привели к росту выдачи ипотеки. И если рынок будет и дальше расти такими темпами и льготную ипотеку не отменят, то в конечном счете рынок ипотеки перегреется, далее последует неминуемый спад и провал, — пояснил экономист. — Чтобы избежать провала, ЦБ должен охладить рынок и задуматься над тем, как усмирить темпы роста рынка и сделать их стабильными и умеренными».

Как подчеркнул Алиев, если «удешевлять стоимость строительства», то ипотека должна стать доступнее и появится больше граждан, способных взять ее.

«Но это снова возможный перегрев, а далее неминуемый спад и провал, чего хочет избежать ЦБ», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что в следующем 2021 году «у нас будет провал спроса на ипотеку».

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