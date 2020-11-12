Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года продовольственные товары подорожали на 4,5%. Ростовстат зафиксировал наиболее ощутимый рост цен на крупы и бобовые (+19,5%), а также на подсолнечное масло (+19,2%), передаёт ИА REGNUM.

Отдел с крупами в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

С начала года также заметно выросла стоимость макаронных изделий — на 9%, хлеба — на 7,4%, масла сливочного — на 4,5%. Молочная продукция, овощи и фрукты подорожали примерно на 3,5%.

При этим в октябре зафиксировано резкое удорожание только подсолнечного масла (6,3%) и яиц (6,4%). При этом последняя позиция с начала года потеряла в стоимости 6%.

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