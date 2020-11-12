Москва, , 15:51 — REGNUM После разработки вакцины от коронавируса должны пройти минимум год-два, чтобы нефтяная отрасль восстановилась до прежних объемов, а это значит, что мировая экономика еще долго будет находиться в рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что ОПЕК понизил прогноз по добыче нефти в РФ в 2021 году на 100 тысяч баррелей в сутки.

«Несмотря на новости о новом этапе разработки вакцины от COVID-19, кризис, вызванный пандемией, и продолжающийся локдаун по-прежнему негативно влияет на многие отрасли экономики, включая транспортный сектор. Поэтому ограничения ОПЕК вполне ожидаемы, — сказал Кошелева. — 11 ноября котировки нефти впервые с августа превысили отметку в 45 долларов за баррель, чему способствовали выборы президента США, а также новости о разработке вакцины. Увы, но даже эта цена недостаточна для восстановления российской экономики».

При этом эксперт подчеркнула, что новость об избрании нового президента США вкупе с другими новостями, связанными с разработкой вакцины, положительно сказалась на цене на нефть — стоимость Brent вернулась к августовским значениям.

«От Байдена сейчас ждут мер поддержки американской экономики, а также восстановления отношений с Китаем, поэтому в краткосрочной перспективе начало его президентства может положительно сказаться на цене на топливо», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 11 ноября завершились снижением. Цена барреля нефти Brent c достигнутого максимума 45,27 долларов упала на 3,38%. Падение вызвало ухудшение прогноза спроса ОПЕК.

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