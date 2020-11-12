Москва, , 15:42 — REGNUM В 2021 году вряд ли можно ждать ажиотажа на рынке ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая предупредила о провале спроса на ипотеку и призвала не удешевлять стоимость строительства.

«Речь стоит вести о замедлении темпов роста ипотечного кредитования, — сказал Панов. — С учетом продления программы льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых, сокращения резерва дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также общего падения реальных располагаемых доходов населения более чем на 4% по итогам этого года в 2021 году вряд ли можно ожидать ажиотажной динамики объемов выдачи ипотечных кредитов».

Как пояснил эксперт, в настоящее время себестоимость жилищного и коммерческого строительства формируется исключительно на рыночных условиях, включая в себя стоимость приобретения земельного участка, проектирования, подведения инженерных сетей, строительно-монтажных работ и благоустройства, организации необходимой социальной инфраструктуры.

«С введением системы эскроу-счетов у застройщиков появилась новая статья расходов — проценты по проектному финансированию, — призвал не забывать Панов. — В связи с этим застройщики располагают крайне ограниченным набором инструментов, позволяющих значимо удешевить себестоимость строительства».

Кроме того, по его мнению, целый ряд факторов говорит о том, что отдельные застройщики будут прибегать к экономии на строительных материалах и задержкам в оплате подрядным организациям, что может в перспективе повлиять на качество и сроки строительства жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил о том, что в России провал спроса на ипотеку неминуем при ожидаемом падении доходов населения в 2021 году.

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