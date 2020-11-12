Москва, , 15:39 — REGNUM Банк России может потерять контроль над кредитной ситуацией только при условии непредсказуемого роста рисковых кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что темпы потребительского кредитования в России находятся на адекватном уровне и Центробанк РФ сохраняет контроль над ситуацией.

«Темпы выдачи потребительских кредитов в России не сильно изменились в последний год, но рост продолжился, — отметил Ковригин. — Закредитованность граждан выросла, а доходы у большинства снизились. Показатель закредитованности в России не выше, чем в других странах. Важнее другое: процент рискованных кредитных обязательств. И в годы кризиса он растет. Этот показатель никто не рассчитывает, а он является более важным для оценки состояния кредитной системы».

Как пояснил экономист, в кризис число заявок на кредиты от граждан с низким уровнем платежеспособности растет, тогда как домохозяйства с более высоким показателем в сложный период к кредитам прибегают реже, понимая нестабильность экономической ситуации.

«ЦБ может потерять контроль над кредитной ситуацией только при условии непредсказуемого роста рисковых кредитов. А массовый невозврат может обернуться крахом системы. Поэтому важно не допускать лавинообразного роста «низкосортных» кредитов», — подытожил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что экономический кризис не то что не повредил российскому банковскому сектору, но даже поддержал его, в отличие от практически всех остальных отраслей экономики РФ.

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