Киев, , 15:31 — REGNUM Украинская госкомпания «Энергоатом» (оператор всех АЭС страны) не успевает в срок — до ноября 2020 года — ввести в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения.

Об этом 12 ноября через социальные сети и в эфире телевидения сообщила бывшая сотрудница «Энергоатома» Наталья Дегтяренко.

Она отметила, что впервые за время независимой Украины в стране должны были построить и сдать в эксплуатацию первый масштабный энергетический объект, строящийся «с нуля».

«Это объект, который должен окончательно избавить Россию от всех рычагов влияния и шантажа в нашей атомной энергетике… Но обещанного завершения строительства и пуска ЦХОЯТ так и не произошло», — продолжила экс-сотрудник госкомпании.

Она считает, что в настоящий момент Россия не просто пытается вернуть свое присутствие в этой стратегической для Украины отрасли, но и любой ценой усилить его.

Дегтяренко отметила, что по последним заявлениям руководителей «Энергоатом», запуск проекта состоится не раньше апреля 2021 года, но лично она в эти заявления не верит.

«Ни в декабре 2020 года, ни весной 2021 года централизованное хранилище не будет сдано в эксплуатацию, а Украина продолжит вывозить отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ», — резюмировала специалист.

Отметим, что в «Энергоатоме» данное заявление пока что не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 9 ноября президент Зеленский провел большое совещание по проблемам «Энергоатома» с участием топ-менеджеров компании и представителей правительства. В итоговом отчете пресс-службы никаких заявлений о хранилище зафиксировано не было.

В сентябре глава «Энергоатома» Петр Котин подтвердил планы по запуску первой очереди хранилища отработавшего ядерного топлива в декабре 2020 года. Однако чиновник отметил, что для своевременного выполнения графика работ необходимо решать вопросы, зависящие не только от компании.

В свою очередь и.о. главы минэнерго Украины Ольга Буславец отмечала, что строительство ЦХОЯТ является самым масштабным проектом в области ядерной энергетики Украины.

«С введением собственного хранилища в эксплуатацию Украина избавится от монопольной зависимости от России в части хранения топлива. К тому же наше государство, используя собственное хранилище, сможет экономить около $200 млн в год, которые сейчас выплачиваются России», — отметила она.