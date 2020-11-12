Москва, , 15:29 — REGNUM Закон о госконтроле и надзоре, вступающий в силу с 1 июля 2021 года, позволит Росстандарту совершать контрольные закупки топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов 12 ноября в эфире «Авторадио».

"Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили и по качеству, и по количеству топлива выявили нарушения», — пояснил Кулешов.

Он добавил, что сейчас ведомство обязано предупреждать заправки о проверках. Но даже в таких условиях проверка выявляет некачественное топливо на примерно 9% АЗС, чаще это малые и «независимые» заправки. Пять лет назад доля таких заправок доходила до 20%.

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