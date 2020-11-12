Москва, , 15:19 — REGNUM Российские санкции по делу блогера Алексея Навального — «единственно возможная адекватная мера в ответ на абсолютно запредельную ситуацию вокруг якобы его отравления». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Берлин стал флагманом на пути дальнейшей деградации отношений с Россией. И для этого не было никаких реальных причин. Кампания вокруг Навального, апофеозом которой стали противоправные европейские санкции, была полностью режиссирована за пределами России — в прямом и переносном смысле. При таких обстоятельствах Москве остается только реагировать зеркально и жестко», — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что до сих пор Берлин так не предоставил информацию о том, на основании каких данных были сделаны выводы о применении «новичка», до сих пор не раскрыты также и конкретные формулы по докладу ОЗХО.

Россия ввела ответные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров.

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