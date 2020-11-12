Париж, , 16:12 — REGNUM Около 900 объявлений от пользователей из Франции на онлайн-платформе для аренды жилья Airbnb были удалены из-за проведения вечеринок в сдаваемых квартирах в условиях санитарного кризиса в стране.

Как сообщает Reuters, в четверг, 12 ноября, представители Airbnb заявили, что в связи с проведением с 20 августа политики «нулевой толерантности» по отношению к вечеринкам в сдаваемых на платформе квартирах во время санитарного кризиса несколько сотен объявлений были сняты.

Директор по общественным связям Airbnb в Европе Патрик Робинсон заявил, что компания «не хочет, чтобы у кого-либо возникли сомнения по поводу жесткости нашей политики нулевой толерантности к неподобающему поведению на нашей платформе».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября, за несколько часов до пресс-конференции, посвященной итогам «антикоронавирусного» карантина, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «время расслабляться еще не пришло».