Самара, , 15:19 — REGNUM 24 спортплощадки построено в текущем году в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году спортивные площадки были построены в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и 13 муниципальных районах области. Большинство площадок были возведены около общеобразовательных школ. Поэтому на них проходят уроки физкультуры и тренировки спортивных секций.

По словам министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, такие спортивные сооружения очень востребованы, при этом они малозатратны в их содержании и быстровозводимы.

Отмечается, что кроме этого, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Самарской области было построено пять площадок комплекса ГТО, ледовый каток в Похвистнево, ФОК «Акробат» в Тольятти, ФОК открытого типа в Куйбышевском районе Самары. В настоящее время идет строительство футбольного манежа и Дворца спорта в Самаре, легкоатлетического манежа в Тольятти, а также идут подготовительные работы для начала строительства лыжероллерной трассы на базе УСЦ «Чайка».

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