Подгорица, , 14:51 — REGNUM Туристический сезон 2020 стал для Черногории самым сложным за много лет — падение в отрасли составляет более 86 процентов, сообщил государственный секретарь министерства устойчивого развития и туризма (MORT) Дамир Давидович.

Черногория Андрей Грук © ИА Красная Весна

В то же время директор Национальной туристической организации (NTO) Желька Радак-Кукавичич отметила, что ожидания от предстоящего зимнего сезона совсем не радужные.

На заседании правления Ассоциации туризма и предприятий общественного питания Торговой палаты она сказала, что эту тему необходимо обсудить очень быстро и оценить, можно ли использовать деньги от третьего пакета экономической помощи экономике для подготовки горнолыжных курортов.