Архангельск, , 14:28 — REGNUM В отличие от Сибири и Дальнего Востока Архангельская область уже давно работает на внутренний рынок, экспорта круглых лесоматериалов за пределы страны нет. Для региона вопросы запрета экспорта необработанной древесины не так актуальны, гораздо острее стоят проблемы лесоустройства и государственной инвентаризации лесов. Об этом заявил член советов директоров Архангельского ЦБК и группы компаний «Титан», советник по инвестиционной деятельности и стратегии развития Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

Высоко оценивая поручение президента РФ Владимира Путина о полном запрете вывоза из России необработанного или грубо обработанного хвойного и ценного лиственного леса и реформировании системы лесоустройства и контроля за лесами, Владимир Крупчак подчеркнул, что Архангельский ЦБК и холдинг «Титан» всегда занимались и занимаются производством продукции только с высокой добавленной стоимостью. ГК «Титан» является генеральным поставщиком лесосырья на Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25». Только собственными силами предприятия холдинга ежегодно заготавливают более 5 млн. куб. м древесины. Причем, как сообщает пресс-служба Архангельского ЦБК, весь заготовленный лес остается в регионе на переработку.

«Благодаря выстроенной вертикально-интегрированной структуре мы создали практически безотходное производство, — отметил Владимир Крупчак. — Холдинг «Титан» поставляет пиловочник на ЗАО «Лесозавод-25», балансы — на Архангельский ЦБК. А остающаяся от производства пиломатериалов на лесозаводе технологическая щепа отправляется также на комбинат. При этом кора, отщеп и некондиционная щепа поступают на собственную котельную ЗАО «Лесозавод 25», а опилки идут на изготовление пеллет».

Он также напомнил, что комбинат является ядром вертикально — интегрированной структуры Pulp Mill Holding, специализирующейся на производстве гофрокартона и гофротары. Гофродивизион холдинга — АО «Архбум» — включает пять филиалов: подольский, два в Истре, в Воронеже и Ульяновске.

Используя высококачественную целлюлозу для дальнейшего её использования в производстве тарных видов картона, и далее по цепочке — для выпуска гофропродукции и санитарно-гигиенических изделий, комбинат вносит значительный вклад в рост объёмов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а значит в увеличение отраслевого ВВП.

Архангельский ЦБК расширил продуктовую линейку до сегмента B&C. Из полуфабриката АЦБК — целлюлозы — стали выпускать санитарно-гигиенические изделия. ООО «Архбум Тиссью Групп» (индустриальный парк Ворсино, Калужская область) — крупнейший инвестиционный проект АО «Архангельский ЦБК. Стоимость проекта оценивается в 11,5 млрд. рублей. Мощность первой очереди завода — 70 тыс. тонн санитарно-гигиенических изделий в год, с перспективой увеличения до 210 тыс. тонн продукции в год.

Владимир Крупчак также рассказал, что, используя синергию всех бизнес-процессов в рамках вертикально-интегрированной структуры, Архангельский ЦБК добился наилучших результатов по объёму налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации в расчёте на 1 куб. м заготовки древесины.

«Как видите, свою стратегию Архангельский ЦБК строит на решении задач, поставленных президентом и правительством Российской Федерации: ставилась задача импортозамещения, мы активно включились в её решение, ставится задача наращивать несырьевой экспорт — мы производим высокотехнологичную продукцию глубокой переработки древесины, востребованную на международных рынках», — резюмировал Владимир Крупчак.