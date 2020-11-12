Москва, , 14:19 — REGNUM В интересах страны надо не ловить мошенников по уже совершенным преступлениям, а предупреждать их, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Шульженко, комментируя скандал с нацпроектом «Здравоохранение» во Владимире.

«Судебно-экспертная палата имеет большой опыт работы в сфере госзакупок. Судебные эксперты работают со Следственным комитетом, давая заключение по госконтрактам, в которых следователи усматривают признаки мошенничества.

Так, например, у Судебно-экспертной палаты есть опыт работы с правительством Республики Бурятия, по просьбе которого делалась экспертиза конкурсной документации до ее размещения в системе госзакупок.

Таким образом было предотвращено завышение начальной максимальной цены, «заточка» под конкретного поставщика и прочие типичные для этой сферы нарушения.

Вторым вариантом решения проблемы мошенничества могло бы стать создание программного комплекса, куда все производители продукции вносили цены на продукцию.

Это был бы такой огромный каталог товаропроизводителей, дающий основание для правильного ценообразования. Без занесения продукции в эту базу компания не могла бы принимать участие в торгах. В Судебно-экспертной палате разработали техническое задание для такого программного комплекса.

А пока, до его внедрения, считаю единственно правильным решением внешнюю экспертизу каждой конкурсной документации силами общественных организаций, таких как СЭП или силами Счетной палаты РФ», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель медицинского ИАЦ во Владимире задержан по подозрению в присвоении более 80 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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