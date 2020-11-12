Сеул, , 14:21 — REGNUM В 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,6%. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей инвестиционного банка Goldman Sachs.

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Эксперты отмечают, что рост показателя обусловлен восстановлением экономической деятельности за счет стабилизации эпидемиологической ситуации, а также ослаблением торговых конфликтов.

По мнению экспертов, возможный приход к власти Джо Байдена поспособствует снижению неопределенности и рисков в цепях поставок, а также расширению экспорта. Также эксперты допускают рост спроса на южнокорейские технологии со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов ряда крупных зарубежных инвестиционных банков, темпы роста южнокорейской экономики в 2021 году составят 3,3%.

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