Москва, , 14:10 — REGNUM В РФ произошел довольно болезненный рост цен, который усугубил падение уровня жизни граждан. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что правительство должно сделать все необходимое для решения проблем граждан и отслеживать ситуацию с ценами на продовольствие, товары первой необходимости и лекарства.

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«Я думаю, что Мишустин просто обратил внимание на то подорожание, которое уже произошло, — сказал Делягин. — А подорожание случилось довольно болезненное. Оно, конечно, усилило падение уровня жизни людей. Я не очень понимаю, зачем он поручил отслеживать ситуацию с ценами правительству. Для этого существует Росстат, который обязан этим заниматься. Возможно, все дело в том, что Росстат, подчиненный Минэкономразвития РФ, уже полностью утратил эту способность».

Как полагает Делягин, ситуация с ростом цен в РФ стала наглядной иллюстрацией того, что антимонопольные службы не справляются со своими обязанностями.

«Они должны противодействовать произволу монополий. С одной стороны, им не хватает полномочий для борьбы с произволом монополистов, но, с другой, им хватает полномочий отслеживать последствия этого произвола в виде роста цен», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, стоит ли гражданам РФ ждать серьезного роста цен.

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