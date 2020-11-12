Москва, , 13:59 — REGNUM Если граждане РФ столкнутся с ростом цен, то он едва ли будет особенно серьезным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который призвал отслеживать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и товары первой необходимости.

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«Я не думаю, что подорожание товаров будет особенно серьезным. Но тем не менее стимулы для такого повышения цен у продавцов есть, так как им надо компенсировать сокращение объемов сбыта, — сказал Колганов. — И они будут пытаться решать эту проблему путем завышения цен. Но это возможно только для тех, кто занимает монопольные позиции на рынке. При этом у правительства есть только один легальный рычаг влияния на цены — это проведение антимонопольных расследований. Если будет доказано злоупотребление монопольным положением, то какие-то меры правительство может принять. А просто говорить о том, что цены поднимать нехорошо, это неэкономическое воздействие».

При этом экономист не исключил того, что власти РФ могут использовать рычаги административного давления в отношении тех, кто, с его точки зрения, ведет неправильную ценовую политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, от каких факторов будет зависеть повышение цен.

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