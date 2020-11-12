Калуга, , 13:57 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, в Калужской области состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Слушания прошли в режиме видео-конференц-связи с муниципальными районами и городскими округами, в них приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской думы Калуги.

В Калужской обл. прошли слушания по проекту закона о бюджете Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, прогнозируемые доходы областной казны в 2021 году составят 51 млрд 309 млн рублей. Из них 17 млрд 616 млн рублей составит налог на доходы физических лиц, 16 млрд 493 млн — налоги на прибыль организаций, 10 млрд 777 млн руб. — акцизы. Трансферты из федерального бюджета составят 8 млрд 695 млн рублей. Расходы областного бюджета запланированы в сумме 64 млрд 73 млн рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность, расходы на финансирование социальной сферы на 2021 год запланированы в объеме 40 млрд 775 млн рублей или 64% от общей суммы расходов.

В Калужской обл. прошли слушания по проекту закона о бюджете Пресс-служба Городской думы Калуги

Расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10 млрд 369 млн рублей. На развитие общего и профессионального образования запланировано 14 млрд 150 млн рублей, на развитие здравоохранения — 10 млрд 324 млн рублей, на социальную поддержку граждан — 6 млрд 888 млн рублей.

На обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области планируется выделить 1 млрд 906 млн рублей.

Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд 777 млн рублей.