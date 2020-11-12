Краснодар, , 13:37 — REGNUM Ещё около миллиона туристов ожидают в Краснодарском крае до конца 2020 года. Об этом на заседании оперативного штаба 12 ноября заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

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Глава региона поручил особое внимание уделять соблюдение правил работы ресторанов и баров в условиях пандемии, в частности — пресекать их деятельность после полуночи. Особенно это касается курортных зон.

«Зимний сезон близко, 90% номеров в Красной поляне уже забронировано. Мы должны быть принципиальными, чтобы сохранить эпидобстановку. Отдельное внимание — курортным территориям. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. Необходим максимальный контроль за соблюдением санитарных норм в гостиницах, отелях, в местах отдыха туристов. Нужно пройти по всем объектам размещения», — дал поручение губернатор своему заместителю Александру Руппелю.

В то же время, обратил внимание Кондратьев, необходимо выдерживать баланс между соблюдением санитарных норм и сохранением экономики — в частности, недопустимо закрывать заведения, если нарушения незначительные.

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