Чита, , 13:28 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 12 ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 32 604 таких граждан, уровень безработицы в регионе за последнюю неделю сократился на 0,1% — до 6,2%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились уже 57 020 забайкальца. Эта цифра растёт еженедельно. Только за последние сутки безработным признаны 129 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 296 человек закрыли свои ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье меньшись число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 13 243 хотя еще в конце октября было 14 290 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Все больше забайкальских предпринимателей закрывают свои ИП из-за эпидемии