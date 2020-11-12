Москва, , 13:10 — REGNUM Котировки нефти марки Brent продолжают движение вверх в рамках восходящего тренда. Нарисовался не только краткосрочный тренд, но и сформировалась среднесрочная тенденция. 30 октября Brent показала минимум 36,40 и начала свой рост, который вырос в то восходящее движение, что сейчас и наблюдается, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист

«Надо понимать, что технически у нас складывается хорошая картина для роста, но фундаментально у нефти нет причин для этого ещё с конца октября. Причина такого ценового восхождения — это вторая волна коронавируса, которая во всю шагает по планете. Да, её ждали, её прогнозировали и, как обычно, она пришла внезапно.

Ни для кого не секрет, что опять вводятся ограничения в мире, и, если в прошлый раз страны просто уходили на карантин, то сейчас для этого явления прижился термин «локдаун». И тут довольно интересная картина получается, что с одной стороны успехи по созданию вакцины от коронавируса являются позитивным фактором для роста цен на энергоресурсы, но с другой стороны, она еще не введена в массовое производство.

Да и сам факт того, что европейцы ушли на локдаун, никуда не девает избыток нефти. То, что Европа садится на карантин и опять останавливает производство, освобождает много нефти, её просто некому будет использовать. А это около 2 млн баррелей в сутки. И логичный вопрос: а куда её девать будут?

Допустим, если ОПЕК+ решит не увеличивать свою добычу, это конечно хорошо, но это значит что не будет увеличиваться предложение и не более. А оно уже выше спроса.

В общем, вкладывать свои средства сейчас в нефтяной сектор — довольно опасная затея в долгосрочной перспективе. Не стоит пока что инвестировать в нефтяные компании, если вы именно инвестор. Это не касается спекулянтов, вот тем действительно сейчас раздолье.

Прогноз для желающих заработать «на коротке» следующий. Пока тенденция восходящая, надо это использовать. Но не по-дурацки, а с умом. Оптимальной зоной для покупки будет диапазон $40.49−42.00 за баррель.

Именно в этом диапазоне, нужно искать покупки. Но это именно спекулятивные сделки, не долгосрочные инвесторские. И, случись что, вылетать оттуда нужно будет со скоростью света или звука, кто как сможет.

Но сами сделки в этом диапазоне вполне нормальные и держать их можно до отметки в $46 в краткий срок или $50 за баррель в средний срок, что вполне вероятная цель для чёрного золота», — считает эксперт.

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