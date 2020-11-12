Москва, , 13:03 — REGNUM Российская валюта по отношению к американскому доллару на торгах 12 ноября днем укрепляется примерно на 0,3% на фоне устойчивых цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«По отношению к единой европейской валюте также наблюдается незначительное укрепление. Нефть марки Brent также демонстрирует небольшое снижение на 0, 3%, приближаясь к $44,50 за баррель.

Доллар США на международном рынке незначительно снижается к основным валютам, но в целом находится практически на уровнях закрытия 11 ноября.

В условиях относительной поддержки Банком России российской валюты можно ожидать сегодня достаточно спокойных торгов. Существенных информационных событий, способных оказать значительное влияние на курс российской валюты также не предвидится.

Таким образом, наиболее вероятным диапазоном, в котором будет находиться курс российской валюты, является 76,40−77,40 рубля за доллар. Курс рубля к евро ожидается в диапазоне 90−91 рублей за единицу европейской валюты», — считает эксперт.

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