Москва, , 12:47 — REGNUM В России ставка по депозитам упала почти до уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что РФ столкнулась с резким ростом оттока частного капитала. Как полагает эксперт, одной из причин такого положения дел стала ситуация в банковском секторе.

«Ставка по депозитам упала почти до уровня инфляции. То есть сейчас класть на депозит нет никакого смысла, — сказал Остапкович. — Хотя банки кредитуют за счет депозитов. Но они понизили ставку по депозиту до минимального размера. Депозиты хотелось бы поднять, и тогда появилась бы мотивация оставлять деньги внутри страны. А сейчас депозит практически вышел на уровень инфляции и не дает никакой прибыли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, за январь-октябрь 2020 года отток частного капитала из РФ составил больше 44 млрд долларов.

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