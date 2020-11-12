Москва, , 12:45 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (до 8,8 млн б/с), спрос ожидается на уровне 91,3 млн б/с. Об этом говорится в опубликованном отчёте агентства.

Отмечается, что оценка падения спроса на нефть была пересмотрена на фоне новостей о новых ограничительных мерах из-за новой волны коронавируса.

В следующем году агентство ожидает восстановления спроса на 5,8 млн б/с, до 97,1 млн б/с. При этом это на 3 млн б/с меньше уровня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному в октябре Международным энергетическим агентством (МЭА) обзору World Energy Outlook, глобальный спрос на нефть может восстановиться только в 2025 году.

Согласно «базовому сценарию» МЭА, глобальная вакцинация от COVID-19 может вызвать восстановление мировой экономики уже в 2021 году и восстановление спроса на энергоресурсы в 2023 году.

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