Москва, , 12:44 — REGNUM С января по октябрь 2020 года из России вывели капитала на сумму, почти эквивалентную той, что была потрачена на организацию XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что с января по октябрь 2020 года чистый отток капитала из РФ составил 44,4 млрд долларов.

«Почти 50 млрд долларов — это далеко не критическая цифра. У нас были годы, когда уходило по 120−150 млрд. И мы эти годы переживали. Но это все равно негативный сигнал, — сказал Остапкович. — Ведь этот капитал мог способствовать инвестициям. А так нам приходится заряжать ОФЗ. То есть мы фактически залезаем в долги. А что такое 50 млрд? Это Сочинская олимпиада. Со всеми тоннелями, стадионами, домами и дорогами. Я бы не сказал, что это сверхкритичная ситуация, но это негативный сигнал. Все будет зависеть от экономических регуляторов. От Центрального банка, от Минэкономразвития».

Последние, как подчеркнул экономист, должны создать в стране предпринимательский климат и «дать дорогу частному бизнесу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с январем-октябрем 2019 года отток капитала вырос больше чем на 68%.

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