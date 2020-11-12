Элиста, , 12:44 — REGNUM В Калмыкии впервые за много лет обновили парк коммунальной техники. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Мы обновили парк техники жилищно-коммунального хозяйства. В несколько партий в регион доставили новые вакуумные машины, автокраны, экскаваторы, водовозы и другую технику. Всего 31 единица. Распределим ее по муниципалитетам с учётом имеющихся потребностей, а также направим в крупные предприятия», — написал Хасиков в Instagram.

По словам главы республики, на вооружении коммунальных служб в течение многих лет стояли одни и те же спецмашины. Обновить технику удалось в рамках программы индивидуального развития Калмыкии на 2020−2024 годы.

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