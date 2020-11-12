Москва, , 12:38 — REGNUM Если говорить о сопоставимых по уровню экономического развития странах, то доля неформального сектора в России немного превышает средние значения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию продуктов платформы «Рокет Ворк» Вячеслав Аскалепов, комментируя данные опроса о числе работников, получающих «белую» зарплату в России.

«Так, в странах Южной Европы неформальный сектор составляет около 20−25%, в Мексике и Турции чуть выше, в России около 30%.

Но и здесь есть свои нюансы, потому что если считать неформальный сектор по международным критериям, например, учитывать только городское население, то в итоге уровень неформальной занятости в России может оказаться таким же, как и в других экономически сопоставимых странах.

Постепенное «обеление» российского рынка труда — это формально позитивная тенденция, которая видна невооруженным взглядом. Однако сформирована она не с помощью создания новых рабочих мест в корпоративном секторе, а преимущественно с помощью усиления надзора государства.

В благоприятной ситуации это нивелируется экономическим ростом, но в кризисной ситуации, особенно в период пандемии оказывает негативное воздействие на доходы и общую эпидемиологическую обстановку.

Курс на «обеление» рынка труда в России сохранится, это значит, что гражданам, занятым в неформальном секторе, придется переходить на «светлую» сторону. К тому же коронакризис показал, что у этого есть и явные плюсы в виде поддержки государства в сложные экономические периоды.

Очевидным решение для наиболее распространенных неформальных занятий таких как репетиторство, ухаживание за детьми будет приобретение статуса самозанятого с весьма выгодными налоговыми преференциями.

Это проблема не только российская, ее признают во всем мире, по некоторым оценкам 1,6 млрд. из 2 млрд. работников неформальной экономики оказываются затронутыми мерами изоляции во время локдаунов.

Не случайно Международная организация труда (МОТ) призвал руководство стран поддержать занятых в неформальном секторе обеспечив им доступ к здравоохранению, финансовой и продовольственной помощи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году полностью «белую» зарплату получают 66% работников.

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