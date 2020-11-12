Москва, , 12:31 — REGNUM Налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей будут действовать до конца 2020 года. Постановление об этом уже подписано, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 ноября на заседании правительства.

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«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — сказал Мишустин.

Речь идёт о поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Это предприятия из сферы культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлечений и спорта, а также компании, которые организуют конференции и выставки.

Мишустин констатировал, что экономическая ситуация остаётся сложной, и малому и среднему бизнесу нужна дополнительная помощь государства.