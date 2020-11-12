Москва, , 12:23 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой возобновить рассмотрение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст обращения размещён на сайте ФНПР.

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В обращении подчеркивается, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. При этом Минтруд РФ не готовит изменения в законодательство по возобновлению индексации.

Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос перед правительством РФ о необходимости восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам. «К сожалению, до настоящего времени этот вопрос не нашел положительного решения», — говорится в обращении ФНПР.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам.

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