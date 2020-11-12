Киев, , 12:19 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года компания НАК «Нафтогаз Украины» получила убыток в размере 18,7 млрд гривен или примерно $664 млн. Об этом сообщил бывший исполнительный директор Юрий Витренко 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, за аналогичный период 2019 года компания получила прибыль в размере 19,9 млрд гривен или более $706 млн.

«Такие данные по отчетности «Нафтогаза» как отдельного юридического лица мне неофициально сообщили мои источники», — рассказал Витренко.

Он отметил, что представители «Нафтогаза» ранее приводили в пример компанию Shell, которая якобы также понесла убытки за этот период из-за снижения цен на нефть.

«Так вот, у Shell за девять месяцев прибыль $489 млн», — добавил Витренко.

Бывший исполнительный директор отметил, что такое сравнение некорректно, поскольку у «Нафтогаза» другая структура доходов. Он также призвал журналистов заставить «Нафтогаз» опубликовать и прокомментировать официальный отчёт за девять месяцев 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что у компании критически истощены месторождения украинского газа.

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