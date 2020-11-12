Арзамас, Нижегородская область, , 12:08 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области 7 декабря 2020 года рассмотрит банкротный иск, поданный ФНС России к заводу пожарного оборудования — АО «Арзамасский завод «Легмаш». Предприятие работает на рынке почти 30 лет, передаёт ИА REGNUM.

Пожар банкротства Pexels

Иск был подан 2 ноября 2020 года. Заявленная сумма долга — 20 936 709,71 рубля.

«Заявление ФНС России в лице МИФНС №1 по Нижегородской области к ОАО «Арзамасский завод Легмаш» несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу», — решила судья Юлия Трухина.

В качестве управляющего для завода предлагается участник НП «СОАУ «Меркурий» из Москвы.

По данным ЕГРЮЛ, «Легмаш» учреждён в октябре 1992 года. Уставный капитал предприятия превышает 3,6 млн рублей. Директором с конца октября 2020 года является Андрей Горлов. Известно, что на заводе работают порядка 150 человек. В активе «Легмаша» — доля в 65% в торговом ООО «Партнёр-Легмаш».

Напомним, год назад это же предприятие уже получало два банкротных иска от налоговой службы, но производство по ним было прекращено после уплаты возникшей задолженности.

Общество, базирующееся в Арзамасе, производит пожарно-техническую продукцию, в том числе ту, что используют пожарные расчёты, например, профессиональные ручные пожарные стволы.