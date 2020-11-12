Киев, , 12:03 — REGNUM У «Нафтогаза Украины» собственные газоносные участки уже «супер-истощены», заявил в эфире украинского телевидения глава энергетической госкомпании Андрей Коболев.

Чиновник отметил, что более 80% газа на этих участках уже добыли — «потому там наращивать добычу теоретически возможно, но стоить это очень дорого».

Коболев отметил, что еще в 2019 году был проведен конкурс на 9 новых участков, на которых как частным, так и государственным компаниям предлагалось разведывать и добывать газ. Однако по разным причинам официальные соглашения заключить не удалось.

«Ответ на вопрос, когда и как мы сможем как страна наращивать добычу газа, зависит от ответа на вопрос, когда компании — или частные, или государственные — смогут получить доступ к недрам, чтобы мы могли делать разведку, поиск и добычу», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в январе-сентябре 2020 года компания «Нафтогаз Украины» сократила добычу товарного газа на 0,5% (на 47,8 млн кубометров) до уровня 10,135 млрд кубометров.

В феврале на тот момент глава газового дивизиона НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что в лучшем случае добыча газа на Украине будет удерживаться на прежнем уровне еще года два, дальше будет падение в виде обрыва.«Сейчас в активной добыче 136 лицензий, 65 их них — бесперспективны. Мы не видим экономических перспектив там добычи, и будем от них отказываться. Остальные у нас в разработке, но в лучшем случае мы там найдем 5−10 млрд кубометров запасов», — сказал чиновник.

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