Сеул, , 11:54 — REGNUM Из-за продолжительного сезона дождей и тайфунов объём производства риса в Южной Кореи в 2020 г. сократился на 6,4%, до 3,5 млн тонн. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Известно, что посевная площадь риса в стране составила 726 432 га, что на 0,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что самый высокий урожай был собран в провинции Чолла-Намдо — 688 тыс. тонн. За ней следуют провинция Чхунчхон-Намдо (678 тыс. тонн) и провинция Чолла-Пукто (556 тыс. тонн).

С другой стороны, объём собранного риса в провинции Канвондо, напротив, сократился на 15,6%, до 127 тыс. тонн.