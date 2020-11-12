Красноярск, , 11:49 — REGNUM За неделю со 2 по 9 ноября в Красноярске дизельное топливо выросло в цене на 1,32%. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в Красноярскстате.

Приводятся данные, что по состоянию на 2 ноября литр дизтоплива в столице края стоил 49,18 рубля. К 9 ноября цена поднялась до 49,83 рубля.

В то же время цены на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98 за указанный период не изменились (42,15 рубля, 45,06 рубля и 51,87 рубля за литр соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, дизтопливо также подорожало в Новосибирске.

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