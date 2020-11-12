Казань, , 12:03 — REGNUM С начала 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Татарии составляет 227 млн долларов, что на 76,3 млн долларов больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минсельхоза по РТ.

Основной объем экспорта (около 70%) занимает масложировая продукция. Ее поставляют в Турцию, Египет, Алжир, страны Прибалтики и СНГ. Кроме этого, регион осуществляет поставки ячменя — в Иран, Казахстан, Азербайджан, рыжик — в Белоруссию, горчицу — в Польшу, Германию, Чехию и Монголию. Кормовые смеси и продукты переработки зерна экспортируют в Чехию, Польшу, Грецию, Латвию и Литву. Гречневая крупа отправляется в Белоруссию, Грузию, Армению и Казахстан.

Продукция АПК экспортировалась автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Республиканским управление Роспотребнадзора досмотрено 182 тыс. тонн продукции на соответствие требованиям стран назначений. Карантинных объектов не выявлено, информации о несоответствии качества не поступало.

ИА REGNUM ранее сообщало, экспорт продукции АПК из России за девять месяцев 2020 года вырос почти на 14% при одновременном сокращении импорта. По импорту российской продукции АПК лидируют Китай (2,8 млрд долларов), Турция (2,2 млрд долларов), Республика Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов) и Египет (1,11 млрд долларов).

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