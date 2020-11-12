Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Уровень инфляции в Казахстане по итогам 2020 года может составить менее 8%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка республики Акылжан Баймагамбетов, 12 ноября сообщает агентство «Казинформ».

В Нур-Султане прошел круглый стол «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса». Баймагамбетов сказал, что финансовый регулятор совместно с правительством разрабатывает стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.

Замглавы национального банка отметил, что документ усилит контроль над инфляционными процессами, снизит темпы роста инфляции и создаст условия для экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в Казахстане по итогам января — августа 2020 года составил 4,6%. Продовольственные товары подорожали на 7,3%, непродовольственные товары — на 3,4%, услуги — на 2%.

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