Москва, , 11:21 — REGNUM Московские власти могли бы отказаться от трат на украшение столицы РФ к Новому году и направить эти средства на помощь бизнесменам, которые пострадают от введения ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил предприниматель, руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Без введения ограничений, как бы это ни было больно бизнесу, Москве не обойтись. Заболеваемость растет, а коечный фон не бесконечен, — сказал он. — Перед властями столицы стоит непростая задача: с одной стороны, не допустить катастрофы системы здравоохранения и локализовать распространение инфекции, с другой — не допустить нового локдауна, который может окончательно уничтожить малый бизнес. Поэтому ограничения не носят тотального характера, но все равно приведут к негативным последствиям для предприятий сферы общественного питания, туризма, культурных мероприятий».

Однако, как констатировал эксперт, никто не говорит о том, чтобы поддержать пострадавшие отрасли.

«Это можно было сделать, например, отказавшись от трат на украшение города и парков к Новому году. В прошлом году из бюджета города на эти цели было потрачено около 1 млрд рублей, — сказал Пурим. — Часть средств можно направить предпринимателям, которые не досчитаются клиентов, или на бесплатное распространение мер защиты и на агитацию населения их соблюдать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка двух с половиной — трёх миллионов жителей российской столицы переболели COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин назвал число москвичей, переболевших COVID-19