Махачкала, , 11:19 — REGNUM В Дагестане временно приостановлены любые действия с земельными участками, находящимися в собственности республики. Это касается в том числе продаж, аренды, обмена и других сделок с землей. Распоряжение об этом 11 ноября подписал врио главы субъекта Сергей Меликов.

Он также создал комиссию по установлению эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности республики. Целью работы комиссии станет высвобождение земли, которая используется не по назначению или вовсе простаивает, и передача ее для развития социальной сферы, экономики, сельского хозяйства.

«Мы не останавливаем и не запрещаем, но до 15 февраля, пока мы не разберемся с республиканскими землями, оформлять эти земли по-новому не будем. В случаях, когда эти вопросы находятся на стадии оформления, через комиссию мы эти вопросы будем продолжать, либо, если мы выявим незаконные и ненадлежащим образом оформленные документы, мы это будем приостанавливать», — цитирует Сергея Меликова его пресс-служба.

Помимо республиканской земли, такие же проверки ждут и земли муниципальные. Сергей Меликов рекомендовал главам муниципальных образований до 16 ноября принять аналогичные меры по земельным участкам, находящимся в их собственности.