Москва, , 10:48 — REGNUM В России провал спроса на ипотеку неминуем при ожидаемом падении доходов населения в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая спрогнозировала провал спроса на ипотеку и призвала не удешевлять стоимость строительства.

«Призыв «не удешевлять стоимость строительства» является типичным примером банковского moral hazard (моральный риск — прим. ИА REGNUM), то есть жилая недвижимость стала залогом по ипотеке, и теперь все банкиры будут изо всех сил надувать воздушный шарик цены квадратного метра, — пояснил Ордов. — Провал спроса на ипотеку, похоже, неминуем после отмены льготной ипотеки, ужесточения требований к возможности использования потребительского кредита в качестве первоначального взноса по ипотеке, а также при ожидаемом падении доходов в 2021 году на фоне слабой экономической активности».

Как пояснил экономист, ипотека — очень надежный кредитный продукт для банков, но лишь с одним главным изъяном, который и спровоцировал мировой кризис 2008—2009 годов, — падение цен на недвижимость.

«Россия уже достаточно интегрирована в мировую экономику, чтобы понять, что вместе с рекордным ростом объемов ипотечного кредитования в 2021 году растут и риски разрушения всей этой системы в случае падения цен на жилую недвижимость», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина призвала к тому, чтобы рост ипотеки был устойчивым и стабильным.