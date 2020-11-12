Варшава, , 10:36 — REGNUM Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг в эфире Polskie Radio 24 сообщила, что правительство республики выделило дополнительные 600 миллионов злотых (около 158 миллионов долларов США) на содержание домов престарелых.

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Марлена Малонг отметила, что пандемия коронавируса особенно опасна для пожилых людей, хронически больных и тех, кто нуждается в постоянной заботе. Риск заражения и заболевания этой конкретной группы людей и, следовательно, лиц, осуществляющих уход за ними, чрезвычайно высок.

Министр подчеркнула, что в связи с этим правительство позаботилась о том, чтобы для поддержки домов престарелых были использованы все возможные средства. В частности, государство в виде помощи уже выделило на эти цели около 600 миллионов злотых (около 158 миллионов долларов США) из государственного бюджета.

Она также подчеркнула, что, муниципалитеты и округа могут рассчитывать на поддержку Министерства по делам семьи и социальной политики с самого начала вспышки пандемии, а также на дополнительную помощь из общереспубликанского бюджета. Несмотря на то, что содержание домов престарелых является задачей органов местного самоуправления.