Москва, , 10:36 — REGNUM Неадекватно жесткая монетарная политика Центрального банка России скоропалительно сменилась излишне мягкой. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что мягкая денежно-кредитная политика в России повлекла меньшую заинтересованность населения сберегать на банковских депозитах.

«Я бы сказал, неадекватно жесткая монетарная политика сменилась излишне скоропалительно мягкой. Именно скоропалительность вызвала опережающее падение ставок по депозитам, — сказал Ордов. — [То, что] 12 триллионов рублей [оказались] «под матрасом» у граждан, обескровливает российскую экономику и отражает уровень доверия к экономическим властям. Эти средства раньше работали с использованием механизма пенсионных накоплений, который сейчас почти разрушен, но и альтернативы вовлечения этих средств в российскую экономику нет. Иначе через конвертацию в валюту эти средства станут основой развития зарубежной экономики».

Как пояснил Ордов, какое-то время можно рассчитывать и стимулировать спрос на жилую недвижимость, вовлекая эти и заемные средства в экономический оборот. Но, как подчеркнул эксперт, без долгосрочных финансовых инструментов вовлечения сбережений в инвестиции у российской экономики не будет независимого будущего.

«Ужесточением денежно-кредитной политики можно решить проблему низких банковских ставок по депозитам, но игра не стоит свеч, так как основной доход от этого, как это водится в мире рыночных отношений, получат финансовые спекулянты», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что в настоящее время объём депозитов остаётся стабильным, но всё большее количество потребителей задумываются о вариантах вложения своих средств с большей доходностью.