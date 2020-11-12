Ижевск, , 10:34 — REGNUM В рамках программы по обновлению подвижного состава городского транспорта национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» Ижевск приобретет 16 новых низкопольных трамваев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоимость каждой единицы транспорта составляет 47 млн рублей, таким образом, всего на эти цели будет направлено 752 млн рублей, из которых 60% — средства федерального бюджета, 40% — республиканского.

«В данный момент идет подписание всех необходимых документов. Мы рассчитываем, что уже до конца этого года первая поставка состоится», — отметил глава города Олег Бекмеметьев.

Планируется, что новые трамваи будут обслуживать маршрут №10.

ИА REGNUM напоминает, последний раз новые трамваи поступали в Ижевск в 2003 году. Тогда город получил десять новых вагонов чешского производства и один — российского «Спектр». В настоящее время износ трамвайного парка столицы Удмуртии составляет 80%.