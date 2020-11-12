Ташкент, , 10:33 — REGNUM Доплаты за классное руководство в школах и техникумах Узбекистана увеличили в полтора раза с 1 ноября 2020 года, сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

С 1 января 2021 года учителям с высшим образованием, прибывшим в сельские школы, будет выплачиваться единовременная помощь в размере 50 базовых расчетных величины (БРВ) ($1074) и ежемесячная компенсация в размере 2 БРВ ($43).

Согласно указу, в каждой школе вводится должность пропагандиста по социально-культурным вопросам. Планируется, что на должность будут назначаться известные поэты, писатели, журналисты и другие общественные деятели.

Кроме того, государственная инспекция за качеством образования будет ежегодно составлять рейтинги образовательных организаций в масштабе районов и областей.