Москва, , 10:32 — REGNUM Более 1,5 млрд рублей из проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы будут направлены на финансирование наиболее значимых общероссийских общественных организациям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Комитет Госдумы одобрил поправку в проект федерального бюджета на 2021 год о выделении более 1,55 млрд рублей на субсидии из федерального бюджета наиболее значимым общероссийским общественным организациям, в частности, всероссийским организациям инвалидов, ветеранов, профсоюзным организациям, благотворительным и добровольческим организациям.

В первоначальной редакции проекта госсметы Минфин запланировал сократить общий объем финансирования НКО на 16,5%.

«В ходе обсуждения бюджета во фракциях, в комитетах Госдумы такой подход закономерно вызвал протест со стороны депутатов всех фракций», — отметил Гаврилов.

Второе чтение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы состоится в ноябре.