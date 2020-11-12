Москва, , 10:27 — REGNUM Прожиточный минимум в современном обществе — это больше не биологическое, а социальное понятие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Минтруда РФ Андрея Пудова, который сказал, что две трети регионов России занижают прожиточный минимум и что для выравнивания ситуации потребуется несколько лет.

«Хочется верить, что замглавы Минтруда сам попробовал прожить на прожиточный минимум в двух третях регионов России и убедился в том, что это невозможно, — сказал Ордов. — После таких заявлений волей-неволей задаешься вопросом, если прожиточный минимум занижен, то что, по мнению чиновников, должно было за это время произойти с людьми, на него выживающими?».

Как пояснил Ордов, прожиточный минимум в современном обществе — это понятие не биологическое, а социальное. Современному человеку уже «слишком тесно» измерять и чувствовать социальную ответственность государства «в калориях».

«Пока замглавы Минтруда говорит о необходимых нескольких годах, в Госдуме принимается закон, изменяющий принцип расчета прожиточного минимума. В рамках этого закона есть понимание роста прожиточного минимума в 2021 году. А вот уже за 2022 год никто ручаться не станет, так как все без исключения показатели, влияющие на результат расчета, являются переменными величинами», — сказал Ордов.

В этих условиях, как пояснил экономист, прожиточный минимум не то что не будет выравнен, но есть риск потерять всякую возможность соотнести его с желаемым минимальным уровнем и качеством жизни в обществе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пудова, две трети субъектов РФ занижают прожиточный минимум.

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