Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Шесть авиарейсов из Грузии в страны ЕС отменила компания Georgian Airways в ноябре. Объявление об этом было опубликовано на сайте перевозчика.

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Сообщается, что отменены рейсы между Тбилиси и Парижем, назначенные на 13, 20 и 27 ноября, рейсы между Тбилиси и Берлином на 18 и 25 ноября, а также рейс между Тбилиси и Веной на 22 ноября. Это было сделано из-за ограничений, которые ввели европейские страны в отношении Грузии.

Руководство Грузии с сентября начало постепенно снимать ограничения на регулярные международные авиасообщения, так как в ряде стран открыли границы для грузинских граждан. За последние два месяца в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка, и ряд стран ввели в ее отношении ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября, в Грузии выявили за время пандемии 69 681 случай заражения коронавирусом, из которых 3120 — за последние сутки.

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