Сеул, , 10:31 — REGNUM 11 ноября в онлайн-формате прошел Корейско-индийский бизнес форум. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По их словам, во встрече приняли участие порядка 200 человек, включая представителей KITA, Индийской торгово-промышленной палаты (IСC), министерства торговли, промышленности и энергетики, Samsung Electronics, Hyundai Motor, Doosan Heavy Industries & Construction.

Известно, что в рамках форума стороны обсудили ряд вопросов, включая пути расширения сотрудничества в сфере фармацевтики, электроники, пищевой промышленности и выход южнокорейских компаний на индийский рынок.