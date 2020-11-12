Москва, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, следует ожидать продолжения ослабления рубля против ведущих валют. Курс доллара откроется с разрывом вверх на 25 коп. на уровне 77,35 руб. и в течение дня может подорожать до 78 руб. Курс евро откроет день на уровне в 91 руб., на 20 коп. выше цены закрытия среды и в качестве ориентира возьмет зону 91,5−91,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подобные движения будут объясняться техническими факторами после того, как накануне попытка продолжить тенденцию по укреплению нацвалюты после обновления максимума с октября утратила импульс.

На рынке образовалось временное затишье и пересмотр ситуации после всплеска оптимизма на новостях о разработке Pfizer/BoinNTech вакцины против COVID-19 и возросших ожиданиях возврата мировой экономики к состоянию, которое предшествовало пандемии.

11 ноября появились сообщения о сложностях, которые могут возникнуть с ее транспортировкой, что вкупе с рекордами по числу инфицированных (+614 840 человек за сутки в мире) и паузой перед тем как станет доступна эта вакцина (не ранее марта) эйфория на рынках сменилась более сдержанным оптимизмом.

Признаваемый как победитель прошедших выборов президента США Джо Байден говорит о «непростой зиме». Наблюдатели не исключают, что после вступления в должность он может рассмотреть вариант введения экономических ограничений для снижения распространения нового коронавируса.

Еще один ключевой фактор для рынков, одобрение нового пакета помощи экономики США, может затянуться до января в связи с продолжающейся борьбой за подсчет голосов. Спикер сената Митч Макконнелл, представитель республиканцев, считает, что целесообразно одобрить «малый» объем программы после сильных данных по рынку труда за октябрь.

Второй тур выборов двух кандидатов в верхнюю палату конгресса 5 января также будет ограничивать готовность республиканцев идти навстречу демократам в их стремлении принять пакет помощи на сумму свыше $2,2 трлн. Представители ФРС вновь говорят о необходимости расширения фискальных стимулов. Но рынки пока не предпочитают обращать на это внимание.

Для рубля залогом стабильности и потенциалом дальнейшего укрепления остается ситуация на рынке энергоносителей. Накануне котировки отошли от максимумов с начала сентября после снижения ОПЕК прогнозов спроса на этот и следующий год на 300 и 580 тыс. барр./сутки и сообщений, что предложение Саудовской Аравии рассмотреть дополнительное сокращение добычи нефти не находит поддержки среди членов нефтяного картеля.

В то же время отраслевые данные говорят об устойчивости спроса на энергоносители, несмотря на карантины в Европе, за счет спроса в Азии и Латинской Америке. Это вместе с обсуждением отсрочки планового с января повышения добычи странами ОПЕК+ на 1,9 млн барр./сутки поддерживать позитивный настрой нефтяного рынка.

Сегодня дополнительным драйвером могут стать данные минэнерго США по запасам. Аналитики прогнозируют сокращение запасов сырой нефти на 1,9 млн баррелей.

Данные от API носили позитивный характер. В 16:30 по мск в США выйдут традиционные данные по заявкам на пособия по безработице. В это же время выйдет оценка индекса потребительских цен», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль остаётся сильным даже при снижении цен на нефть