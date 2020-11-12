Ижевск, , 10:14 — REGNUM В ноябре текущего года администрация Ижевска намерена привлечь коммерческие кредиты на общую сумму 900 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Средства планируется заимствовать на 365 дней, процентная ставка составит 5,25% годовых.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов под более низкие процентные ставки и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что городские власти планируют взять кредиты на 1,5 млрд рублей. Об аукционах по привлечению средствах сообщалось в мае, тогда власти собирались занять в банках 1,2 млрд рублей.

Читайте также: Ижевск займет в банках 1,2 млрд рублей

Напомним, по состоянию на 1 сентября текущего года муниципальный долг Ижевска составлял 4,622 млрд рублей. В структуре задолженности доля коммерческих кредитов составляет 96,1% — 4.440 млрд рублей, доля бюджетных кредитов составила 3,9% — 182 млн рублей.

Расходы на обслуживание долговых обязательств с начала года составили 195,8 млн рублей.

По сравнению с данными на начало января 2020 года муниципальный долг Ижевска вырос на 22 млн рублей или на 0,4%.